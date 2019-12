Evreux : fin de pige pour Sidy N'Dir

PRO B

Crédit photo : Sabine De Leest

Recruté comme pigiste médical par Evreux mi-octobre afin de pallier à la blessure d'Ibrahima Sidibé, Sidy N'Dir (1,91 m, 24 ans) a terminé sa pige avec le club eurois en cette fin décembre. Le poste 1/2 français, qui avait pris part à la pré-saison de Châlons/Reims (Jeep ELITE), a disputé en tout 7 matchs pour une moyenne de 5,3 points et 1,7 passe en 15 minutes. Le natif de Cosne (Nièvre) n'a d'ailleurs plus foulé les parquets depuis début décembre en raison d'une légère blessure, laissant par la même occasion la place à Sidibé revenu plus tôt de blessure.

L'ancien pensionnaire de New Mexico State et Pittsburgh est désormais libre de s'engager où il le souhaite.