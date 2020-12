Evreux : Pedro Barral absent jusque fin janvier

PRO B

Victime d'une lésion musculaire au biceps fémoral (de 3 cm précisément) contractée juste avant le match à Quimper il y a 10 jours, Pedro Barral (1,87 m, 26 ans) est éloigné des parquets jusque fin janvier. Le club est en quête d'un pigiste médical.

La poisse. C'est comme ça que l'on pourrait qualifier les débuts du meneur international argentin (2 sélection) avec Évreux. Déjà, avant même de poser ses valises en Normandie, le numéro 13 de l'ALM a été testé positif à la Covid-19 à Buenos Aires, retardant de 15 jours son arrivée en France. Puis très vite, Barral a souffert de sérieuses ampoules au pied pendant 1 mois, l'obligeant à s'arrêter et à manquer le match d'ouverture contre Vichy/Clermont. S'en est suivi d'une entorse de la cheville à Denain la semaine suivante après 1 minute de jeu et donc de se blesser à nouveau, cette fois aux ischios-jambiers juste avant l'entre-deux à Quimper. Hormis un match de Leaders Cup contre Paris en novembre, jamais le joueur n'a pas disputé la totalité d'une rencontre.

Une succession de blessures qui "inquiète" Neno Asceric, comme il le confiait dimanche après le match contre Antibes. L'entraîneur de l'ALM Evreux est à la recherche d'un pigiste médical. Le serbo-autrichien sait parfaitement qu'avec la crise sanitaire et des frontières fermées dans certains pays, la sélection de joueur est plus réduite. Reprenant l'entraînement le 28 décembre, le technicien eurois voudra à coup sûr voir débarquer son futur meneur le plus vite possible pour qu'il se fonde dans le collectif. Car aujourd'hui, le bilan de l'ALM Evreux est de 0 victoire pour 4 défaites.