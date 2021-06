Évreux : Tommy Ghezala débarque pour deux ans, Thibault Daval-Braquet dans le viseur

PRO B

Crédit photo : Alicia Milliat

L'ALM Évreux fait ses courses en Nationale 1 en ce début de mercato. Après avoir engagé le poste 3/4 Shekinah Munanga en provenance de Chartres, Neno Asceric a jeté son dévolu sur Tommy Ghezala (1,85 m, 28 ans), meneur de jeu de Pont-de-Cheruy depuis deux saisons. Le néo-Ébroïcien s'est engagé pour deux ans.

ALERTE RECRUTEMENT



Le meneur français Tommy Ghezala (1,85 m – 28 ans) rejoint l'ALM Evreux Basket Eure pour les 2 prochaines saisons !



Bienvenue Tommy



d'infos https://t.co/4CQFEfyLZR pic.twitter.com/7tZtvv9yLu — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) June 18, 2021

Cette saison, Tommy Ghezala a terminé à la fois meilleur passeur et meilleur intercepteur du championnat de Nationale 1. Il a ainsi cumulé 11,5 points, 3,1 rebonds, 7,4 passes décisives et 2,5 interceptions pour 14,9 d'évaluation en 27 minutes. Celui qui a commencé le basket sur le tard, à l'âge de 15 ans, possède un parcours atypique et linéaire. Ainsi, il n'a jamais intégré de centre de formation et directement débuté en Pré-Nationale puis en Nationale 3 avec Saint-Dié-des-Vosges. sa ville natale. Ghezala a ensuite évolué successivement à Joeuf (NM2), Gries/Oberhoffen (NM1), Kaysersberg (NM2), Aubenas (NM1) et donc Pont-de-Cheruy (NM1) depuis 2 ans.

À Evreux, Ghezala, qui va donc découvrir pour la première fois de sa carrière la Pro B, ne débarque pas totalement en terre inconnue. Il retrouve Marc Namura, assistant à l'ALM, et ex-coach à Aubenas lors de la saison 2018/19. Le Déodatien va apporter son volume de jeu très complet aussi bien dans l'organisation, que dans sa défense ainsi que sa vitesse et son agressivité.

Thibault Daval-Braquet dans le viseur

Selon nos informations, l'ALM Évreux est en contact avec Thibault Daval-Braquet (2,10 m, 23 ans). Engagé par la JL Bourg l'été dernier, le pivot formé à Pau a joué de malchance depuis sa signature entre une fracture d'un doigt et surtout une rupture des ligaments croisés début février, contre Ljubljana en EuroCup. Opéré et actuellement en rééducation, le Niçois pourrait se relancer en Pro B, avec Évreux donc.

En civil depuis février, Thibault-Daval Braquet pourrait se relancer en Pro B très vite (photo : Jacques Cormareche)