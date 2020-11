Evreux : Yunio Barrueta va être prolongé pour le reste de la saison

PRO B

Crédit photo : ALM Evreux

Débarqué à Evreux début octobre comme pigiste médical de Bashir Ahmed et ce jusqu'au 2 novembre, Yunio Barrueta (1,93 m, 27 ans) va finalement rester à l'ALM jusqu'à la fin de l'exercice 2020/21 selon nos informations. Auteur d'un seul match avec le groupe de Neno Asceric à Denain (18 points), l'ailier originaire de Cuba et vivant à Miami depuis l'âge de ses 5 ans a rapidement fait l'unanimité. Une intégration d'autant plus rapide qu'il retrouve en Normandie Jean-Philippe Dally et Antoine Wallez, joueurs de Denain en 2017/18. Expérimenté, désormais connaisseur du championnat de Pro B pour avoir déjà joué 3 saisons au total (Denain et Nancy), Barrueta va apporter une dimension physique supplémentaire à l'équipe en plus de son tir à longue distance redoutable (40,7% en carrière en Pro B).

Fin de l'aventure pour Ahmed

Toujours selon nos informations, Bashir Ahmed et le club devraient se séparer d'un commun accord. Arrivé blessé, n'ayant pas disputé la moindre rencontre, Neno Asceric n'a semble-t-il pas trop apprécié le manque de professionalisme de l'ailier américano-ghanéen, qui s'était déjà fait remarquer pour son arrivée tardive sur le sol français en raison de problèmes administratifs.