Évreux cartonne, Saint-Chamond s'en sort in extrémis, Nancy tombe à Rouen

PRO B

Crédit photo : ALM Évreux

Saint-Chamond a recreusé l'écart à la tête de la Pro B, en s'imposant pendant que son ex-dauphin Nancy tombait à Rouen. Pourtant, les joueurs d'Alain Thinet étaient menés de 13 points à domicile à 4 minutes de la fin. Les vieux roublards Mathieu Guichard et Jonathan Hoyaux ont ramené leur équipe avant que Michael Oguine ne vérouille la victoire (79-77, statistiques), la dixième des Couramiauds cette saison, après 12 journées.

Vainqueur jeudi contre Saint-Chamond, Nancy aurait pu reprendre la première place. Mais Saint-Chamond a fini par l'emporter alors que le SLUC s'est incliné d'un point à Rouen (85-84), le dernier du championnat. C'est une victoire qui fait du bien à Pierre-Etienne Drouault (26 points) & co, puisqu'elle leur permet de rester au contact des non relégables, l'ASA et Lille (4 victoires, 8 défaites), ainsi que du 17e, Évreux (4 victoires, 8 défaites). Car l'ALM a signé une deuxième victoire de suite, et quelle victoire ! Les Normands l'ont emporté de 25 points à Tours (7 victoires, 5 défaites).

On n'arrête plus Boulazac

De son côté, Nancy a été rattrapé par Chalon-sur-Saône (8 victoires, 4 défaites) qui s'est imposé contre Antibes (7 victoires, 5 défaites). Quimper et Boulazac reviennent ainsi à hauteur de Tours et Antibes. Les Béliers ont retourné la situation à Denain, avec un 10-1 dans la dernière minute. Boulazac enchaîne de son côté avec un succès à Nantes (84-92). L'Hermine se retrouve au niveau de Vichy et Blois (6 victoires, 6 défaites) qui l'ont tous deux emporté à domicile. Le meneur Thomas Cornely (9 points, 9 rebonds et 9 passes décisives pour 26 d'évaluation) s'est approché du triple-double.

! L'ADA et le @domainechambord s'imposent face à Lille @departement41



Bon retour au @LMBasket et prompt rétablissement aux joueurs isolés qui n'ont pas pu faire le déplacement. #ADABlois #Chambord pic.twitter.com/Cxfu0R1muZ — ADA Blois Basket 41 (@ADABloisBasket) December 27, 2021

Les résultats du 27 décembre en Pro B :