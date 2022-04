Evreux et Rouen enfoncent Chalon et Boulazac, Blois sur le podium

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

L'électrochoc du changement de coach n'aura pas eu l'effet escompté par les dirigeants pour l'Elan Chalon. Ce samedi soir au Colisée, les Bourguignons ont encore encaissé 92 points et encore perdu, cette fois face à l'ALM Evreux. Bon, cette fois à l'issue d'une prolongation. Mais avec ce sixième revers sur les sept derniers matches, et un bilan global de 17 victoires en 28 rencontres, ils ne sont plus sur le podium.

Car Blois, qui l'a emporté à Saint-Vallier récupère la troisième place. La nouvelle recrue Zeke Moore s'est déjà mis en évidence (16 points, 4 rebonds et 4 passes décisives). L'ADA suit Nancy qui s'est imposé sans frayeur face à Aix-Maurienne, avec encore un excellent Stéphane Gombauld (24 points, 11 rebonds et 3 passes décisives pour 31 d'évaluation).

Si pour la lutte pour la qualification en playoffs, Vichy a fait le boulot, en ce qui concerne la lutte pour le maintien, Boulazac a signé un sérieux faux-pas face à la lanterne rouge Rouen. Les joueurs du RMB ont joué un mauvais tour à leur ancien entraîneur Alexandre Menard, en plantant 20 paniers à 3-points. Si le BBD est revenu après avoir compté jusqu'à 20 points de retard, ils ont échoué à -1 et restent bloqués à l'avant-dernière place avec 10 victoires en 28 matches.

Les résultats de Pro B du samedi 9 avril :