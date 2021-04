Evreux l'emporte d'un petit point contre Gries-Oberhoffen

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'Amicale laïque de la Madeleine Evreux est allée battre Gries-Oberhoffen ce jeudi en Alsace. Les Normands ont signé victoire sur le score de 71-70 pour les joueurs de Nedeljko Asceric. Evreux confirme et reste positionné à la neuvième place du championnat Pro B avec 10 victoires pour 9 défaites. L'équipe se rassure après des défaites contre le Paris Basketball (79-92) et Souffelweyersheim (67-68). Gries-Oberhoffen qui était, sur ce mois d'avril, dans une bonne dynamique (quatre victoires consécutives) mais Quimper puis Evreux sont venus à bout du BCGO qui affiche désormais un bilan de 8 victoires pour 11 défaites et se trouve à la treizième place du classement Pro B.

Un duo Ebroïcien dominateur

L'hispano-vénézuélien Jhornan Zamora (24 points à 10/16 aux tirs, 13 rebonds et 3 passes décisives avec une évaluation de 32 en 37 minutes) et l'Américain Austin Tilgham (22 points à 7/12, 5 rebonds, 2 passes décisives et 8 interceptions pour une évaluation de 26 en 33 minutes). C'est ce dernier qui a donné la victoire aux siens à 4,2 secondes de la fin, sur un eurostep en déséquilibre.

Gries-Oberhoffen maladroit en attaque

Malgré quatre joueurs à plus de 12 points (Robineau, Edwards, Dinal, Adamovic), le BCGO a manqué d'adresse (40% de réussite aux tirs, dont 32% à 3-points), soulignant le gros travail défensif d'Evreux, avec notamment 8 interceptions pour Tilgham.

