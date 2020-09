Ewan Le Carour intègre le groupe professionnel de Quimper

PRO B

Crédit photo : Béliers de Kemper

Au club depuis 2017, Ewan Le Carour (1,87m, 18 ans) signe un contrat aspirant et intègre ainsi le groupe profesionnel des Béliers de Kemper. Jeune joueur capable d'évoluer sur les postes de meneur et d'arrière, il ne sera toutefois pas dépaysé puisqu'il s'entraîne sous les ordres de Laurent Foirest depuis deux saisons.

Les Béliers de Kemper et le @GroupeACTUAL, partenaire majeur du club, ont le plaisir de vous annoncer qu’Ewan Le Carour rejoint l’équipe professionnelle en tant qu’Aspirant !



Auparavant formé à Grand-Champ puis à Vannes, Ewan Le Carour est arrivé à l'UJAP Quimper en 2017 dans le but de poursuivre sa formation. Il a connu deux saisons pleines et riches en titres : Champion d'Europe FISEC 2019, Double vice-champion de France U17M UGSEL, Vice-champion de France U18M Groupe B en 2019, Double vainqueur challenge et coupe de Bretagne U17M. La saison passée, il a évolué avec la réserve du club quimperois, en Nationale 3 Masculine, division au sein de laquelle il a compilé 8,1 points de moyenne. À noter sa pointe à 16 points lors de la 13ème journée. Tout juste bachelier, il va poursuivre ses études tout en intègrant donc le groupe professionnel de la formation de Pro B.