Fabien Ateba signe à Saint-Vallier et rejoint son frère Vincent

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Le Saint-Vallier Basket Drôme continue d'avancer à grand pas dans son intersaison. Après avoir communiqué sur les départs de Marcos Suka-Umu et de Xavier Gaillou, ainsi que sur la prolongation de Vincent Ateba, Alexis Thomas, Florent Tortosa et le coach Philippe Namyst, le club des bords du Rhône vient d'annoncer sa première recrue estival. Il s'agit de Fabien Ateba (1,95 m, 31 ans) qui arrive en provenance de Tours où il évoluait depuis 4 saisons. Il rejoint donc son frère Vincent qui évolue au club depuis 6 ans et qui vient de prolonger pour une 7e saison. Une nouvelle qui ravit le coach saint-vallierois qui s'est exprimé sur le site officiel du club.

"Nous aurons le plaisir de réunir la fratrie ATEBA avec l'arrivée de Fabien. C'est un joueur expérimenté, qui a confirmé cette saison en Pro B toutes ses qualités offensives où son tir à 3 points a fait des ravages. Il dispose d'une palette importante en attaque qui va être précieuse pour le SVBD dans cette nouvelle saison qui se profile. Je lui souhaite la bienvenue."

L'ailier originaire d'Argenteuil sort d'une saison à 11,2 points à 39,1% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 1 passe décisive en 26 minutes. Il s'agissait de sa 4e saison en Pro B, lui qui est passé par Rouen (2012-2013), Fos-sur-Mer (2013-2014) et Hyères-Toulon (2014-2015) - où il a également été formé de 2009 à 2012, avant de s'engager à Tours en 2018 et de connaitre la montée en deuxième divison en 2020-2021.