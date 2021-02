Face à Aix-Maurienne, Nancy doit retrouver la victoire mais se passer de Vincent Vent

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après ses défaites à Saint-Quentin et Vichy, le SLUC Nancy doit absolument l'emporter ce vendredi à domicile contre Aix-Maurienne, une équipe mal classée de Pro B. Cependant, l'entraîneur François Peronnet ne pourra pas aligner son pivot Vincent Vent (2,07 m, 23 ans). L'ancien joueur d'Orléans et Souffelweyersheim est absent pour "raisons personnelles" indique L'Est Républicain. Souvent titulaire, Vincent Vent tourne à 6,9 points à 49% de réussite aux tirs et 3,8 rebonds pour 7,6 d'évaluation en 20 minutes.