Face à Gries, Nancy remporte le premier match de basket "LNB" depuis cinq mois

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le bruit du parquet qui crisse, de la balle qui rebondit, et même des encouragement du public (limité à 500 personnes), masqué bien entendu. Ce samedi soir, après plus de cinq mois sans match, le basket pro a repris ses droits à Saint-Dié-des-Vosges, théâtre de la rencontre de présaison entre Nancy et Gries Oberhoffen. Et c'est le Sluc qui l'a emporté, 84 à 66.

Ces derniers mois ont bouleversé la planète, et la sphère sportive avec, mais certaines vérités demeurent : une équipe plus adroite (47% pour Nancy, 42% pour Gries) et dominatrice au rebond (37 à 29) a de grandes chances de s'imposer lors d'un match de basket. Surtout que, dans ce monde d'après, Ron Lewis (photo d'archive) est toujours un scoreur prolifique. L'arrière du Sluc a enfilé 23 points (à 7/11 aux tirs dont 4/7 à 3 points), 6 rebonds et 29 d'évaluation en moins de 20 minutes de jeu, tandis que le capitaine Mérédis Houmounou réalisait un match complet (11 points, 6 interceptions, 3 rebonds).

Quel kiff de les voir #GoSLUC pic.twitter.com/MTWvpc6Lwm — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) August 15, 2020

Au coude à coude jusqu'au milieu du 3e quart-temps (47-46, 25e), Gries a fini par céder face à l'accélération adverse. Arrivé cet été, Franck Seguela a fini meilleur marqueur des siens avec 15 points, bien suivi par Josep Franch (10 points et 5 passes), mais c'était insuffisant pour tenir le rythme nancéien jusqu'au buzzer final. Entre deux équipes encore en rodage (40 balles perdues au total), on ne tirera pas de grandes conclusions sur les niveaux de chacun, on se réjouira, simplement, de savoir le basket de retour.