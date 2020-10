Face aux risques financiers, Rouen renonce à recruter et réintègre Samir Mekdad

PRO B

Crédit photo : Maeva Parmentier

Depuis le début de la préparation, Rouen est censé recruter un poste 2. Mais le RMB n'a toujours pas engagé de joueur. Pourtant, le staff a récemment flashé sur Kristopher Richard qui a finalement signé pour le club polonais du Stelmet Zielona Góra. Mais à cause des difficultés économiques liées aux mesures pour contre la propagation de la COVID-19, le RMB a décidé de ne pas prendre de nouveau joueur.

"Il a été clair avec la direction qu'on aurait pas la possibilité de recruter un joueur pour renforcer l'équipe en raison des conditions sanitaires actuelles, indiquait Alexandre Ménard, le coach en conférence de presse d'après-match hier soir. Parce que si la COVID continue de circuler activement, le championnat devra peut-être s'arrêter. Personne n'a aujourd'hui de vision sur le long terme. Il n'y aura donc aucune prise de risques par rapport aux finances du club. On va donc utiliser les forces vives. J'aimerais que Samir (Mekdad) prenne ce rôle de grand frère avec Marcus (Gomis), qu'il embrasse à merveille d'ailleurs. Et cela nous permet de faire souffler des joueurs comme Matic (Rebec) et Pierre-Étienne (Drouault)."

Du coup, le club normand a réintégré Samir Mekdad (1,91 m, 34 ans) dans l'effectif, alors que le staff avait décidé de ne plus compter sur lui, bien qu'il soit sous contrat jusqu'en juin 2021. Pour son premier match de la saison, "Le Bombardier" a réalisé une très bonne entrée contre Denain avec deux tirs en suspension réussis puis une passe décisive aveugle. S'il a été moins en réussite par la suite, il a fini à 4 points à 2/5 aux tirs, 1 rebond et 2 passes décisives en 13 minutes et son équipe s'est imposée après prolongation contre Denain (94-89).