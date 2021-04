Ferdinand Prénom (Nancy) "Je pense monter en régime au fur et à mesure"

C'était annoncé, c'est officiel : le pivot Ferdinand Prénom (2,03 m, 140 kg) est Nancéien. Le Parisien de 30 ans vient donc renforcer la raquette du SLUC pour pallier l'absence de Bastien Vautier, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou lundi soir.

Bien que le pivot n'ait pas joué à haut niveau depuis deux ans, il va apporter de la densité physique et sa grosse expérience dans une raquette bien décimée. Lors de sa dernière saison en Pro B, en 2018-2019, le Français avait prouvé qu'il en avait encore dans les mains (10,5 points, 5,1 rebonds et 0,7 passe décisive pour 13,3 d'évalution). De quoi enthousiasmer le directeur sportif de Nancy, Sylvain Lautié :

"Le talent de Ferdinand (Prénom), n'est plus à prouver. Même s'il n'a pas joué depuis un certain temps, il est reconnu pour avoir un très bon QI Basket et des qualités techniques de très haut niveau. (...) Bienvenue à lui."

De son côté, le joueur, interrogé par L'Est Républicain, explique ce qu'il faudra attendre de lui :

"Je pense retrouver ma condition physique et monter en régime au fur et à mesure. Après, je ne serai plus le Ferdinand Prénom qu’on a connu... Je ne suis sûrement pas le sauveur ! Mais je connais très bien le championnat et je suis là pour servir au mieux l’équipe. Je vais faire le maximum pour l’aider. Bien sûr, je n’ai pas forcément le même jeu que Vincent Vent ou Bastien Vautier. Mais on va s’adapter. J’ai déjà étudié les systèmes..."