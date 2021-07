Filip Adamovic signe à Rouen pour 3 ans !

PRO B

Après un passage remarqué à Gries-Oberhoffen, Filip Adamovic (1,80 m, 32 ans) va traverser la France d'Est en Ouest, pour rejoindre Rouen, en Pro B. Le club normand a officialisé ce jeudi 8 juillet la signature du meneur bosnien pour les trois prochaines années. Particulièrement à son aise en Alsace, ce joueur expérimenté formé dans sa Bosnie-Herzégovine natale a terminé deuxième meilleur passeur de la deuxième division française, avec 7 passes décisives de moyenne. Doté d'un shoot très fiable (15,2 points à 52,7% de réussite aux tirs, dont 43,4% à 3-points et 96,5% aux lancers francs), il mettra à profit toute sa science du jeu au service de Rouen.

Avant de débarquer en France en janvier 2021, l'international bosnien a évolué dans trois pays de l'Europe de l'Est (Bosnie, Biélorussie et la Roumanie). C'est d'ailleurs dans le pays des Carpates qu'il a remporté deux titres nationaux (2014 et 2017). En 2019, il a réalisé une solide saison à Mons, dans la première division belge, en présentant des statistiques de 10,2 points et 4,4 passes décisives.