Fin de pige pour Soriah Bangura à Lille

C'est la troisième fois que Soriah Bangura (1,98 m, 28 ans) quitte le LMB. L'intérieur avait une nouvelle fois débarqué dans le Nord pour suppléer Essomé Miyem, opéré au genou en début de saison. Sur ce début d'exercice, il a tourné à 7 points et 4,6 rebonds après 12 rencontres jouées.

Il était passé dans la capitale des Flandres en 2013-2014, puis en 2018-2019. Bangoura avait fréquenté le PB86 la saison passée pour des statistiques similaires à celles produites au LMB. Outre Lille, le Nord n'aura bientôt plus de secrets pour Bangoura. Il a passé une saison à Boulogne-sur-Mer en 2018-2019, en NM1,mais avait aussi joué un an à Orchies en 2015-2016 alors en Pro B.

Il y a une semaine, @soriahso a fini sa pige au LMB. "So" a porté pour la troisième fois le maillot des redGIANTS. Son âme de guerrier et sa simplicité nous auront marqué tout au long de ces 3 passages.



