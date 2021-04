Fin de série pour Saint-Quentin, Fos-sur-Mer prend le derby

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après les succès de Nancy et Quimper la veille, la pression était sur Saint-Quentin et Fos-sur-Mer ce mardi soir pour maintenir le train d'enfer mené en tête du championnat. Le SQBB, qui restait sur 8 victoires de suite, est tombé de haut sur le parquet d'une équipe de Souffel euphorique de loin.

Le BCS a notamment inscrit 6 de ses 14 paniers à 3 points de la soirée (sur 26 tentés) dans le premier quart-temps (31-20), avec le trio Marnette-Oguine-Vergiat en fer de lance. Les Alsaciens ont maintenu la pression jusqu'au bout et ont pu compter sur un collectif complet (8 joueurs à 9 points et plus) pour s'adjuger un victoire de référence (100-79).

Fos s'en sort en prolongation

Le derby de la Méditerranée entre Fos-sur-Mer et Antibes a été bien plus indécis. Les Fosséens ont compté jusqu'à 13 longueurs d'avance dans le troisième quart-temps (55-42) mais les Sharks ont pu compter sur un tandem Wesley-Yussuf inarrêtable dans le dernier quart-temps pour passer devant (75-78).

Jamar Diggs et Jonathan Augustin-Fairell ont pu sauver les Provençaux d'un revers à domicile en forçant une prolongation (84-84),, durant laquelle le trio Choquet-Diggs-Caner-Medley a fait la différence, à l'expérience. Auteur des deux derniers lancers qui ont permis aux Fosséens de s'imposer 97-92, l'ex intérieur de Monaco a terminé avec 21 points et 7 rebonds. Jamar Diggs a quant à lui terminé avec un double-double (17 points, 11 passes décisives).

Blois et Paris aux aguets

La soirée a également été marquée par cinq succès à l'extérieur, avec les victoires de Blois qui a enfin renoué avec la victoire à Nantes (74-90) avec l'aide d'un Tyren Johnson au rendez-vous (25 points) et de Paris qui se rapproche également du podium après avoir renversé Vichy-Clermont en deuxième mi-temps pour l'emporter 95-84 avec 17 points pour Nobel Boungou-Colo et Ryan Boatright.

Résultats