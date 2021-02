Finir la saison de Jeep ELITE et de Pro B, un moindre mal financier selon la DNCCGCP

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Philippe Ausser, le président de la Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion des Clubs Professionnels (DNCCGCP), a présenté au Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) les perspectives financières de la fin de la saison 2020-2021 de Jeep ELITE et de Pro B. Selon les calculs de l'instance, disputer la saison régulière dans son intégralité coûterait moins cher pour les clubs que de la stopper en cours de route.

Ainsi, les présidents de Jeep ELITE et de Pro B, qui vont se réunir le jeudi 17 février, devraient opter pour l'option la moins coûteuse, permettant de plus de continuer de mettre en valeur le produit via les diffusions des rencontres à la télévision et sur LNB TV mais aussi sur leurs différents médias sociaux. L'Assemblée Générale de la LNB du mardi 22 février devra ensuite valider leurs décisions.

Pas de playoffs en Pro B ?

Il restera à connaître ensuite le calendrier exact de la fin de saison qui s'annonce intense, d'ici le 15 juin, date les obligeant à libérer les joueurs internationaux pour les Tournois de Qualificaton Olympique (TQO). Il y aura sans doute des playoffs modifiés ou supprimés en Jeep ELITE. Concernant la Pro B, il est peu probable que les playoffs se déroulent puisque les présidents de club avaient voté contre la possibilité d'une modification de la formule initiale (des quarts, demies et finales au meilleur des trois matches pour les équipes classées de la 2e à la 9e place en saison régulière).