Florent Tortosa reste à Saint-Vallier

PRO B

Crédit photo : SVBD

De retour à Saint-Vallier l'an passé, là où il avait démarré sa carrière professionnelle sous les ordres de Laurent Pluvy entre 2010 et 2013, Florent Tortosa (1,96 m, 31 ans) reste dans la Drôme. Après son départ d'Évreux, il avait signé un contrat de 3 ans avec le SVBD. Sous contrat donc, le Montpellierain ne change pas ses plans et le club a officialisé la nouvelle en ce jour. Cette année, l'ailier français a tourné à 9,9 points, 3 rebonds et 2,1 passes en 24 minutes de jeu. Joueur d'expérience, l'ancien joueur espoir de Hyères/Toulon connaît par coeur la Pro B pour y avoir joué 8 saisons au total entre Saint-Vallier donc, mais aussi Châlons/Reims, Blois, Lille et Évreux.

Coéquipier à Châlons/Reims (2013/14), Beye et Tortosa vont vivre une 3e saison commune (photo : SVBD)

Philippe Namyst, l'entraîneur, conserve un noyau dur du groupe de la montée. Tortosa est ainsi le 6e joueur conservé après les maintiens de Vincent Ateba, Demond Watt, Marcos Suka-Umu, Alexis Thomas et Pape Beye.