Florian Léopold devrait signer avec Angers

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Bientôt une nouvelle recrue pour le promu angevin ? Selon le Courrier de l'Ouest, Florian Léopold (2,04m, 21 ans) devrait s'engager avec Angers en Pro B la saison prochaine.

Formé à Cholet, le jeune intérieur a déjà bien voyagé puisqu'il a été prêté à Saint-Chamond en 2020-2021, puis à Quimper pour la première partie d'exercie avant de s'envoler vers Tours pour terminer, lui qui était barré par Bastien Vautier au poste de Pivot et n'avait plus le temps de jeu escompté. Avec déjà trois saisons de Pro B à son actif, le guadeloupéen va apporter sa connaissance de la division en plus de ses atouts athlétiques.

Cette saison, il a tourné à 6,2 points, 3,5 rebonds, 0,4 passe décisive pour 7,9 d'évaluation en 17 rencontres à Quimper puis à 4,0 points, 2,1 rebonds, 0,3 passe décisive pour 4,6 d'évaluation à Tours.