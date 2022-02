Florian Léopold passe de Quimper à Tours

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Pas entré en jeu lors des deux derniers matches, Florian Léopold (2,04 m, 20 ans) change de club en Pro B. Prêté par Cholet Basket, il avait rejoint Quimper l'été dernier après une première saison difficile à Saint-Chamond (4,6 points à 48% de réussite aux tirs et 3,2 rebonds pour 5,1 d'évaluation en 11 minutes de jeu). Mais l'arrivée de Bastien Vautier chez les Béliers lui a complètement barré la route, le poussant à chercher un nouveau point de chute. Ce point de chute se trouve à Tours. Là-bas, le Guadeloupéen espère se relancer chez le promu, actuel 12e de Pro B avec 8 victoires en 17 matches.

Le champion de France Espoirs 2018 et 2019 densifie un secteur intérieur composé de Tyran De Lattibeaudiere, Amadou Sidibe (actuellement remplacé par Georgi Joseph), Vincent Pourchot et Badr Moujib. "Avec le programme très chargé à venir en mars et avril, ça nous semble judicieux, afin de pouvoir répondre aux éventuels couacs", a expliqué à La Nouvelle République le directeur général du Tours Métropole Basket, Romain Régnard.

De son côté, Quimper fait des économies dans le but de pouvoir signer un nouveau patron au poste 1.