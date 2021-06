Foirest, Hay, Mahe et Eberlin nominés pour le titre de coach de l'année en Pro B

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

La Ligue Nationale de Basket (LNB) vient d'annoncer les quatre coaches ayant obtenu le plus de voix pour le titre de meilleur coach de la saison 2020-2021 en Pro B. On trouve Mickael Hay, le coach de l'ADA Blois qui vit encore une bonne saison avec son équipe. Touché récemment par le Covid, le club reprend sa saison ce mardi et espère (enfin) réussir à monter en Jeep ELITE. Blois est actuellement deuxième du classement avec 19 victoires et 9 défaites.

Ensuite, on trouve l'ancien international français, Laurent Foirest, à la tête de l'équipe de Quimper. L'équipe bretonne est actuellement sixième de Pro B avec un bilan de 19 victoires et 13 défaites. Laurent Foirest a permis à l'UJAP de monter en Pro B lors de la saison 2016-2017.

Parmi les quatre nominés, il y a bien évidemment Julien Mahe, coach du SQBB. Arrivé en Picard en 2020, le coach originaire de Carhaix-Plouguer a permis à son équipe de vivre une saison très au-dessus des attentes avec actuellement une troisième place au classement (21 victoires et 11 défaites). L'équipe compte dans ses rangs l'une des sensations de la saison, Hugo Besson, nominé parmi les meilleurs jeunes et meilleurs joueurs de la saison de Pro B.

Pour finir, on retrouve le futur entraîneur de la fusion ASA Basket, entre Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim, Stéphane Eberlin. Le tacticien de 45 ans est cette saison à la tête de l'équipe de Souffelweyersheim qui siège pour l'instant à la treizième place de Pro B avec 15 victoires et 17 défaites. Il a lui aussi permis la montée de son équipe en ProB lors de la saison 2018-2019.