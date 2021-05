Fos-Provence : Fin de saison compromise pour Allan Dokossi

Auteur d'une saison rookie fracassante avec Fos-Provence (9,9 points à , 8,3 rebonds et 1,5 interception pour 16,7 d'évaluation en 24 minutes de moyenne), Allan Dokossi (2,03 m, 21 ans) est malheureusement stoppé au pire des moments. Pendant que ses coéquipiers ont cinq matchs à gagner pour décrocher leur billet pour la Jeep ÉLITE, l'enfant de Clichy-sous-Bois est sur le flanc depuis le 17 avril, la faute à une pubalgie chronique. Son retour, un temps espéré courant mai en même temps que celui de Jaraun Burrows, a maintes fois été repoussé, de sorte qu'un certain pessimisme règne maintenant à Parsemain sur ses chances de revenir à temps avant la fin de la saison.

« Cela fait un moment qu'il a des douleurs de type pubalgie », regrette l'entraîneur Rémi Giuitta. « On gère ça à la semaine, on ne veut pas qu'il risque trop. On sait que ce sont des blessures très chiantes, si vous me pardonnez le mot, car cela fonctionne par phases avec des crises inflammatoires. Il a parfois toute la partie autour du bassin qui est très contractée et avec des grosses inflammations. Malheureusement, aujourd'hui, il ne peut pas nous aider. »