Fos Provence, un leader "au bord de la rupture"

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Fos-sur-Mer vient de perdre 77-69 ce vendredi dernier contre Lille, dixième du classement et qui ne joue pour rien dorénavant. Les BYers ont vu leur élan stoppé par ce revers contre une équipe qui n'a plus d'objectifs dans la saison. Les Jaune et Noir affrontent ce mardi soir Saint-Chamond, avant-dernier de Pro B avec 5 victoires et 15 défaites qui joue le maintien, pour se relancer et finir la saison sur une bonne dynamique. Le coach de Fos Rémi Giuitta s'est confié pour La Provence sur cette fin de saison.

"C'est très compliqué cette fin de saison, franchement, on ne sait plus vraiment ce qu'il faut souhaiter comme style d'adversaire. Une équipe comme Lille ne jouant plus rien mais complètement libérée avec l'envie de taper le leader, ou une équipe comme Saint-Chamond qui doit encore gagner pour son maintien même si avec la fusion des deux clubs de l'Est (Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim), il ne devrait y avoir qu'une seule descente. En fait, tous les matches seront compliqués surtout dans notre position. Il faudrait en gagner six-sept pour être sûr de finir mathématiquement dans les deux premiers mais tout dépendra aussi des confrontations directes que nous aurons à domicile contre Nancy et Quimper. De toute façon, c'est très serré avec des résultats surprenants, car en l'absence de playoffs beaucoup d'équipes ne jouent plus rien, cela fausse un peu les choses mais c'est ainsi."

Il a aussi donné son ressenti sur le rythme et l'enchaînement des prochains matches de son équipe dans cette fin de saison.