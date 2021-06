Fos-Provence condamné à rembourser plus de 400 000 euros de subventions

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Déjà épinglé en 2018 par la chambre régionale des comptes pour sa dépendance aux subventions municipales (1,7 million d'euros, soit plus de la moitié du budget), sans lesquelles le club n'aurait pas été en mesure d'assumer les rémunérations de ses joueurs professionnels alors qu'elles sont uniquement censées répondre à un besoin d'intérêt général, Fos-Provence Basket est de nouveau mis en difficulté par une affaire financière.

Une négligence administrative qui coûte cher

Cette fois, le litige remonte à plus d'une décennie et concerne des subventions versés entre 2009 et 2011 par la région Provence-Alpes-Côté d'Azur. La semaine dernière, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné le club fosséen à rembourser 402 843,60 euros d'argent public (alors que le conseil régional réclamait le recouvrement intégral de 596 553,60 euros depuis novembre 2016).

« Les faits reprochés remontent à une dizaine d'années », nous explique le directeur général William Raffa, en poste depuis l'été 2019. « Ce jugement n'est donc pas une surprise pour nous. Il ne remet pas en cause la réalisation d'actions ayant entraîné des subventions mais il nous reproche notre incapacité à produire des justificatifs probants de dépenses réelles engagées. Par exemple, il est toujours compliqué de dire que des joueurs pros ont passé trois heures sur un playground avec des jeunes. À l'époque, le club a manqué de rigueur dans son archivage et on le paye cher dix ans plus tard. Nous avons presque double peine parce que pendant huit ans, le temps de la procédure, nous n'avons pas pu bénéficier de subventions de la région concernant le centre de formation agréé. Malgré ça, nous avons su développer une académie et de vrais talents. »



William Raffa, à la tête d'une nouvelle équipe administrative qui a hérité des errements de l'ancienne

(photo : Sébastien Grasset)

La procédure a été initiée en 2013 par un contrôle des services d'inspection de la région, au cours duquel « les justificatifs prévus par les conventions n’ont pas été fournis au cours dudit contrôle », pointe la cour. Les subventions incriminées concernent l'organisation de stages sport et découverte pour 600 enfants défavorisés de la région (207 000 euros en 2009 et 207 000 euros en 2010), le développement d'une activité basket de rue (30 000 euros en 2010) et la réalisation de stages de perfectionnement pour de jeunes basketteurs (32 553,60 euros en 2011).

Dans son jugement du 26 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille note que les « factures présentées sont dépourvues de toute force probante et que la démonstration de la réalisation matérielle des actions n'est pas apportée. » Le constat d'une défaillance administrative chronique, étayée par une longue liste de tous les manquements de Fos-Provence : des achats effectués sans facture nominative ou ne correspondant pas aux dates des actions subventionnées, l'impossibilité de vérifier la réalité de remboursement des frais des animateurs ou la présence des joueurs professionnels sur les actions et donc de prendre en charge le salaire correspondant, des articles de presse datés de façon manuscrite, l'envoi de comptes-rendus d'autres opérations, des photos dont les dates ne correspondent pas comme seules preuves de réalisation d'une activité, etc...

Le club se dit « serein »

Reconnaissant toutefois la réalité de la justification de certaines sommes, la cour a simplement allégé les titres de recette émis par le conseil régional mais a tout de même condamné Fos-Provence à rembourser plus de 400 000 euros de subventions. Une somme loin d'être anodine, surtout dans le contexte actuel, pour un club dont le budget s'élevait à 2 567 000 euros cette saison. Mais William Raffa a tenu à dédramatiser la situation, précisant que les BYers ne seront aucunement mis en difficulté par cette décision judiciaire.

« Les 400 000 euros à rembourser seront en réalité de l'ordre de 360 000 car nous avons déjà payé 40 000 euros d'accompte. L'appel nous a quand même été favorable avec une diminution de la somme à payer, cela veut dire que nous avons eu raison de faire appel. Notre gestion en bon père de famille fait que le club aura une situation nette au 30 juin. L'accumulation de bons résultats successifs va nous permettre d'écrire tout ou partie de cette dette au 30 juin. Nous sommes en train de négocier avec le trésor public pour échelonner les paiements. Cela ne freinera aucunement le projet de développement sportif, le projet social et, si quelqu'un le pense, l'éventuelle accession en Jeep ÉLITE. Le contrôle de gestion de la LNB est en phase avec nous sur ce sujet, nous sommes plutôt sereins vis-à-vis de notre audition de la semaine prochaine. La clôture de ce dossier va nous permettre de repartir sur de belles actions avec la région. C'est ce que l'on souhaite faire, et nous avons reçu quelques signaux positifs du conseil régional en ce sens. Le projet club n'est nullement mis à mal par ce jugement auquel on s'attendait, qu'on a anticipé économiquement et qu'on va pouvoir assumer. »

Tout irait donc presque mieux dans le meilleur des mondes, si ce n'est un « regrettable télescopage entre le calendrier judiciaro-médiatique et sportif. » Car en ce mois de juin 2021, le club de Fos-Provence est surtout concentré sur son rêve de retour en Jeep ÉLITE. Tombeuse d'un concurrent direct mardi à Parsemain avec une victoire étriquée contre le SLUC Nancy (78-76), l'équipe de Rémi Giuitta est deuxième du classement et donc toujours potentiellement promue en première division à trois journées de la fin du championnat.



Hier soir à Parsemain : Nick Caner-Medley célèbre le précieux succès arraché contre Nancy

(photo : Sébastien Grasset)