Fos-Provence est de retour en première division française !

Ça y est ! Fos-Provence est de retour au plus haut niveau français, après une première apparition en 2018-2019. Battus à la Halle Parsemain mardi par les Béliers de Quimper (66-75) mais par miracle toujours leaders de Pro B, les protégés de Rémi Guiutta n’ont, cette fois, par louper leur deuxième finale au Nantes Basket Hermine (89-71). Orphelin de tout club en première division française depuis la descente conjointe des BYers et des Sharks en 2018-2019, le basket azuréen s’invite de nouveau dans l’élite français. Et espère maintenant y perdurer.

