Fos Provence explose Aix-Maurienne, Blois renversante face à Saint-Chamond

PRO B

Fos Provence ne fait pas de quartier en ce début de saison. Samedi soir à domicile pour sa deuxième rencontre en Leaders Cup Pro B, les BYers menaient 24 à 8 au bout d'un quart-temps puis 50 à 20 à la mi-temps ! Ils l'ont finalement emporté 90 à 56. Le jeune Alan Dokossi en a profité pour faire son match référence au niveau professionnel (11 points à 5/5 aux tirs, 15 rebonds, 2 contres et 2 interceptions pour 30 d'évaluation en 27 minutes). Autrement, Jean-Michel Mipoka s'est distingué avec 25 points à 8/11 en 27 minutes.

Le scénario a été complètement différent concernant le match entre l'ADA Blois et Saint-Chamond. Les Blésois ont pris le dessus lors du dernier quart-temps remporté 27 à 8. L'équipe de Mickaël Hay a notamment passé un 21 à 0 aux Ligériens. Le MVP officieux en titre Tyren Johnson (22 points) a été important, tout comme le jeune Mathis Dossou-Yovo (15 points et 10 rebonds) ou encore le meneur Thomas Cornely (12 points, 6 rebonds et 6 passes décisives). Chez les visiteurs, les piliers que sont Mathieu Guichard (22 points à 9/12, 5 rebonds et 8 passes décisives pour 30 d'évaluation) et Jonathan Hoyaux (15 points à 6/9, 3 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions pour 22 d'évaluation) ont réalisé un bon match.