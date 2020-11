Fos Provence limité à 6 professionnels pour la finale contre Quimper

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ce dimanche, Fos Provence reçoit Quimper en finale de la Leaders Cup Pro B. Mais les BYers ne reçoivent pas les Béliers dans des conditions optimales. Touché par la COVID-19, le groupe doit faire comme mardi sans l'arrière Kevin McClain. Mais depuis, c'est le poste 3/4 Jean-Michel Mipoka qui a également été testé positif annonce La Provence. Avec les blessures de Jaraun Burrows et Sullivan Hernandez, l'équipe de Rémi Giuitta sera donc limitée à six joueurs professionnels (Edouard Choquet, Jamar Diggs, Karim Atamna, Alan Dokossi, Nik Caner-Medley et Bodian Massa) en plus du jeune Ousmane Kaba, de retour dans le groupe. C'est sans complexe que les Buccos-Rhodaniens veulent aborder ce match.

"Maintenant qu'on y est, en plus à domicile, bien entendu on va essayer de la prendre (cette finale), a annoncé l'entraîneur Rémi Giuitta au micro de Maritima. On rigolait en disant que pour une fois qu'on est en finale (de la Leaders Cup), c'est dommage que ça ne soit pas à Disney. C'est comme ça. Déjà c'est chez nous, donc c'est bien aussi, c'est en direct à la télé donc ça peut être fun. On va surtout tout faire pour la gagner, ce serait une belle façon de conclure une semaine chaotique. Je ne pense pas que Quimper soit plus fort ou moins fort que les autres équipes. C'est une équipe qui joue très bien au basket, qui est très bien coaché avec Lolo Foirest. C'est un basket très lêché. Ce sont les menaces que je crains le plus (sourire). Mais bon on va tout donner, il n'y a plus de calcul, après les joueurs pourront souffler quelques jours car il y a le break international. J'espère qu'on va finir cette semaine en beauté."

En face, Quimper sera au complet. Entre-deux à 14h15, rencontre à suivre sur la chaîne L'Equipe.