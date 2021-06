Fos-Provence promu en Jeep ÉLITE dès ce soir ?

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Depuis le début de la présaison, l'effectif de Fos-Provence est présenté comme le plus complet et le plus talentueux de la Pro B. Près de dix mois après, à la suite d'une saison éprouvante, les hommes de Rémi Giuitta sont sur le point de confirmer les promesses du papier.

Déjà vainqueurs de la Leaders Cup au mois de novembre dernier, les méridionaux sont désormais aux portes de la Jeep ÉLITE. Mais il leur reste le plus dur à faire : ne pas trembler au cours des deux derniers matchs, contre Quimper ce mardi soir à Parsemain (19h) puis à Nantes vendredi (19h30).

Deux finales qui pourraient en réalité n'en être qu'une puisqu'un scénario envoie Fos-sur-Mer (22v-10d) en Jeep ÉLITE dès ce mardi. Le cluster de l'ADA Blois (19v-9d), deuxième du classement avec ses quatre rencontres de retard, ralentit l'élaboration de nombreuses prédictions mais une victoire face à l'UJAP, couplée à des défaites de Paris (21v-11d) et Saint-Quentin (21v-11d), scellerait la montée fosséenne avant même la 34e journée. Cela reste toutefois hautement improbable puisque leurs deux concurrents directs reçoivent les deux relégables : respectivement Poitiers et Saint-Chamond. La non-réalisation de ce scénario ne démoraliserait pas trop les BYers qui sont conditionnés depuis leur défaite à Antibes le 28 mai à terminer par un 4/4. Après avoir vaincu Nancy et Rouen, ils en sont à la moitié du chemin.