Fos Provence remporte la Leaders Cup Pro B 2020-2021 !

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Malgré les blessures (Burrows, Hernandez et même Hergott) et les absents pour cause COVID-19 (McClain, Mipoka), Fos Provence a fait parler son expérience ce dimanche en finale de la Leaders Cup Pro B ce dimanche à domicile. Les BYers ont mené quasiment tout le long face à Quimper et créé l'écart en deuxième période pour l'emporter 68 à 57.

L'équipe de Rémi Giuitta a le mieux démarré avec un Alan Dokossi (6 des 11 premiers points de Fos) toujours aussi saignant et un Edouard Choquet audacieux. Mais avec un Baptiste Tchouaffé adroit et un Junior Etou impactant, les Béliers ont résisté et n'étaient qu'à 2 points de retard à la mi-temps (35-33).

En jouant à seulement cinq en deuxième mi-temps après la sortie rapide de Bodian Massa, Fos a très bien fait le travail. Maîtrisant le rythme, très fort au rebond offensif et surtout excellents en défense, ils ont créé l'écart en début du dernier quart-temps pour compter jusqu'à 18 points d'avance après un super back-door de Nik Caner-Medley. S'il a été excellent, l'ancien joueur EuroLeague n'a pas été le MVP de la rencontre. C'est Jamar Diggs, très bon sur cette rencontre, qui a raflé ce trophée.

Peu importe, Fos, déjà qualifié en playoffs grâce à ce Trophée, a gagné collectivement, à l'image de Karim Atamna qui a joué quasiment 40 minutes à près de 40 ans (le 21 décembre 2020), et a parfaitement rempli son rôle, amenant justesse offensive et sérénité. Au moment de célébrer leur victoire, les Fosséens n'ont pas oublié les absents, en portant leurs maillots et en mettant en avant des cadres photos de ces derniers. Un moment très sympa qui confirme que Fos fait partie des tous meilleurs prétendants à la montée. La remontée.