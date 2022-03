Fos Provence touché par la COVID-19 pour le Top 8

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Fos Provence va jouer le Top 8 de la Coupe de France masculine en étant limitée. Les BYers comptent deux cas de COVID-19 dans leur effectif. Edouard Choquet et Sadio Doucouré ne sont pas du déplacement. C'est donc avec un secteur extérieur très faible en nombre que Rémi Giuitta s'apprête à affronter l'Elan béarnais en quarts de finale ce samedi à partir de 13h. Jean-Michel Mipoka et D.J. Stephens donneront sans doute des minutes au poste 3. Les espoirs Jordan Degre et Ousmane Kaba devraient logiquement être appelés en renfort pour prête main forte à l'équipe.

L'effectif professionnel de Fos contre l'Elan Béarnais :

Meneur : Jamar Diggs

Arrière : Deishuan Booker

Ailier : Lasan Kromah

Ailier-forts : D.J. Stephens et Jean-Michel Mipoka

Pivots : Bodian Massa et Egidijus Mockevicius

