Fos résiste au coup de chaud d'Hugo Besson, Antibes et Saint-Chamond assurent à domicile

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sous les yeux de son oncle, Jean-Philippe (responsable du centre de formation de Fos), il aura tout tenté. Auteur d’un incroyable 6/6 à trois points dans le dernier quart-temps, Hugo Besson (28 points) a pratiquement offert la victoire à Saint-Quentin tout seul à Fos-sur-Mer pour le compte de la 1ère journée de Pro B. Mais, bien défendu sur la dernière action, il a du laisser le tir de la gagne à Benoît Gillet. Raté (71-73)... De quoi laisser au SQBB une multitude de regrets à ressasser à l’occasion du voyage retour vers la Picardie.

Dominateurs en première mi-temps, mais terriblement maladroits (1/18 à trois points pour le reste de l’équipe), les joueurs de Julien Mahé n’ont pas réussi à profiter des errements fosséens. Sans Bodian Massa ni Nik Caner-Medley, et rapidement privés de Jean-Michel Mipoka à cause des fautes, les coéquipiers de Kevin McClain (21 points) ont assuré l’essentiel. Ce n’était certes pas aussi flamboyant que la Leaders Cup mais seule la victoire compte.

Saint-Chamond et Vichy-Clermont tout en contrôle

Dans les autres rencontres de la soirée, Antibes a fait oublier sa campagne de Leaders Cup ratée (0v-4d) par un premier succès en championnat sur Gries-Oberhoffen (89-79). Mal embarqués (13-26 après 10 minutes), les Sharks ont retrouvé le fil grâce à son tandem Doucouré-Early avant de passer un 15-0 conclu par Cleanthony Early (27 points) dans le troisième quart-temps (57-52) pour finalement repousser le BCGO à bonne distance et s'imposer.

Saint-Chamond est également venu à bout de Denain après le repos avec un troisième quart-temps maîtrisé où les snipers du SCBVG ont trouvé la cible afin de consolider leur avance et s'éviter toute mauvaise surprise dans le dernier acte (69-49). Avec 9 joueurs à 6 points et plus dont un Marcus Relphorde à 22 unités, les Saint Chamonais ont signé un premier succès autoritaire (90-66).

La seule victoire à l'extérieur de la soirée est à mettre à l'actif de Vichy-Clermont qui est allé s'imposer 105-95 sur le parquet d'Evreux. La JAVCM a pour sa part construit sa victoire au cours d'une première mi-temps à sens unique. Le trio historique Denave-Bronchard-Koné a dominé l'entame entre les missiles à 3 points du premier cité et le travail de sape du duo d'intérieurs de Guillaume Vizade.

Vichy-Clermont a ainsi placé un 17-5 pour débuter le deuxième quart-temps suivi d'un 15-4 afin de faire gonfler l'écart jusqu'à +24 alors que James Batemon, Samir Gbetkom et Jordan Aboudou avaient pris le relais au scoring (33-57). Malgré une deuxième mi-temps d'une meilleure facture et un trio Zamora-Dally-Paschall plus inspiré, les Ebroïciens n'ont pas pu inverser la tendance après le repos et ont été contraints de s'incliner (95-105).