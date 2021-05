Fos-sur-Mer et Blois battus à la maison, Nancy s'impose à l'arrachée

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Nancy a réalisé la belle opération de la soirée en se repositionnant dans la course à la montée avec un succès précieux face à Denain. Le Sluc a énormément souffert mais a su trouver les ressources pour terminer la partie par un 8-0 conclu par Mérédis Houmounou pour arracher la victoire sur le fl, 75 à 74.

Lille et Gries-Oberhoffen solides jusqu'au bout

Les Lorrains sont désormais à hauteur de Blois et de Fos-sur-Mer avec toutefois deux matchs disputés de moins que les Provençaux, vaincus par une équipe lilloise intraitable en défense et qui a pu compter sur un Louis Rucklin « on fire » avec cinq panier à 3 points dans le final pour permettre à son équipe de l'emporter (69-77).

Blois a pour sa part buté sur une équipe de Gries-Oberhoffen encore impressionnante, par son agressivité, son application et sa sérénité. Jusqu'au bout, le tandem Adamovic-Edwards (19 et 20 points) aura dominé son sujet, bien accompagné par Louis Cassier (13 points) et Hugo Robineau (15 points).

Pendant que Saint-Quentin l'emportait largement face à Poitiers (110-81), Quimper a subi la foudre à Vichy-Clermont qui en est également à quatre victoires de suite (88-74). A noter également la victoire d'Evreux à Nantes sur un magnifique panier au buzzer d'Austin Tilghman (81-84).

