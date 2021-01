Fos-sur-Mer met fin à la série de Denain

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Fos Provence Basket a signé un joli coup en s'imposant sur le parquet de Denain qui restait sur six victoires de suite dont un succès probant sur le parquet de Vichy-Clermont. Irréguliers en première mi-temps (36-35), les Provençaux ont fait la différence après le repos avec un Kevin McClain en mode tueur sur ses paniers à 3 points en contre-attaque.

Nik-Caner Medley a également été précieux, notamment en fin de troisième quart-temps puis lors du 11-2 qui a fait basculer la rencontre en faveur des hommes de Rémi Giuitta avec deux paniers à 3 points consécutifs (62-70).

Allan Dokossi, meilleure évaluation du match

Mathieu Missonnier et Ruphin Kayembe ont fait le maximum pour maintenir le suspense et forcer Edouard Choqet à sortir un gros shoot de loin (68-73). Et après une faute technique sifflée contre Jamar Diggs, Denain a eu l'opportunité de revenir à 3 possessions (71-75).

Chris Ndow a manqué son lancer-franc et Stephen Brown sa tentative à 3 points dans la foulée, laissant alors le luxe à Allan Dokossi de conclure sur la ligne de réparation. Auteur de 13 points, 9 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres (24 d'évaluation), le jeune poste 3-4 fosséen a encore impressionné. Vainqueurs 77-73, les Provençaux accèdent ainsi au podium en passant devant leur victime du soir au classement.

