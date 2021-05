Fos-sur-Mer tombe à Antibes, la bonne opération pour Blois et Paris

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Antibes a signé l'exploit de la soirée en s'offrant Fos-sur-Mer dans un duel à la régulière qui a basculé dans le camp des Sharks sur deux missiles à 3 points de Carl Lindbom en toute fin de partie (79-73). Une victoire précieuse en vue du maintien pour les Azuréens et qui permet en même temps à Saint-Quentin et Blois de partager la première place.

Blois co-leader, Paris toujours en course !

En attendant la rencontre du SQBB à Nancy ce samedi à partir de 13h45, Blois a assuré de son côté même s'il a fallu attendre la dernière seconde pour voir Nantes rendre les armes. Le trio Legat-Sambe-Bah (14, 7 et 14 points) a notamment été décisif sur la fin, même si l'ADA est restée sous la menace, notamment après un dunk manqué de Tyren Johnson (14 points). Mais Thibault Desseignet n'a pas réussi à inscrire un deuxième panier à 3 points de suite, et Blois l'a emporté 85 à 82.

A noter également le match plein de Paris Basketball qui a ravi la 5e place à Quimper à la faveur d'un large succès face aux Bretons (87-69), avec une fois encore un collectif qui a carburé à plein régime (111 d'évaluation collective) à l'image des 20 points et 4 passes décisives de Juhann Bégarin, des 13 points, 8 rebonds et 3 contres d'Ismaël Kamagaté, du double-double de Dustin Sleva (14 points, 11 rebonds) et du « presque double-double » de Ryan Boatright (9 points, 9 passes décisives).

Dans la course au maintien, Saint-Chamond décroché une victoire importante sur le parquet d'Aix-Maurienne. Menés pratiquement toute la rencontre, les hommes d'Alain Thinet ont su combiner une défense de zone féroce et un axe Guichard-Edogi qui a régalé sur « pick-and-roll ». TK Edogi a notamment inscrit 10 des 14 points inscrits par le SVBVG dans le 14-5 passé en dernier quart-temps qui a permis à Saint-Chamond de s'imposer 72 à 69.

Résultats :