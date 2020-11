Fos veut gagner la Leaders Cup : "Elle comble un vide et amène de l'enjeu"

Le vendredi 13 ou samedi 14 novembre, Fos Provence jouera son quart de finale de Leaders Cup Pro B à la Halle Parsemain, à huis clos. En ce mois de novembre, la saison régulière de Pro B est suspendue, les phases finales de la Leaders Cup la remplace. Après avoir terminé la phase de poule invaincue (4 succès en 4 rencontres), les BYers se sont fixés comme objectif de remporter la compétition. De quoi les motiver chaque jour à l'entraînement.

"On est content de jouer car on est des sportifs, a rappelé à Maritima l'entraîneur Rémi Giuitta. C'est un soulagement à ce niveau là. On a la Leaders cup qui va nous permettre de chasser une place en finale et pourquoi pas la gagner, c’est en tout cas notre objectif.

Cette année je suis un fervent supporter de cette Leaders cup. Elle nous a bien servi pour la préparation et maintenant elle comble un vide et amène de l'enjeu. On ne sait pas contre qui on va jouer, on le saura mardi soir. Certes on va jouer à domicile sans nos supporters, mais on a surtout l'avantage de ne pas avoir à se déplacer et c'est un luxe de ne pas avoir à gérer toute la logistique liée à un déplacement. En tout cas on espère sortir vite de cette crise sanitaire. On est impatient de savoir ce qui va se passer après."