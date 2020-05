Fos vise la Jeep ELITE à l'horizon 2022 et une place européenne en 2024

Vainquer des playoffs d'accession en 2018, Fos a vu pour autant ses ambitions stoppées avec sa rétrogradation l’année d’après. Cette saison (12e) fût également un échec pour ce club en quête de stabilité, mais comme l’explique le directeur général, William Raffa, aux journalistes de La Provence, cette situation n’est qu’une période de transition pour leur permettre de mieux rebondir :

« Notre projet de développement est lancé, se concrétise suivant divers axes retenus. Charge à nous de poursuivre dans cette voie, pour mieux concrétiser nos objectifs qui visent à renforcer notre notoriété à l'échelle régionale. En 2022, Fos PB aura cinquante ans et notre but le plus cher est de souffler ces bougies, en Jeep ÉLITE. Et lors des Jeux olympiques 2024 en France, nous souhaitons qu'à l'occasion de cet événement planétaire, nous ayons une résonance européenne. Mais en étant toujours lucides au niveau de notre budget qui doit être adapté à cette ambition. »