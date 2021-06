François Peronnet (Nancy) : "L'enjeu a disparu"

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

A Gries,

Le Basket Club Gries-Oberhoffen (BCGO) a démarré la rencontre comme sur un nuage mardi soir. Une très belle réussite à 3-points, marquée notamment par le 3/3 (11 points dans la période) de Louis Cassier, a permis au BCGO de prendre rapidement les devants, mais aussi de compter 20 points d’avance. Une situation reconnue par l’entraîneur de Nancy, François Peronnet :

« La soirée aurait pu être bien plus longue et difficile au vu de notre début de match. Celui-ci n’a d’ailleurs pas été au niveau de notre engagement ou à l’image de ce que l’équipe a montré sur ces derniers mois. Pour rajouter à la difficulté, j’ai effectué un mauvais choix tactique en début de match. Nous avons souffert en défense, mais heureusement, avons su corriger cela rapidement ».

Pourtant, le SLUC Nancy, désormais hors course pour la montée en Jeep ELITE, est revenu dans la partie, grignotant petit à petit son retard pour revenir à hauteur de son adversaire après 30 minutes (67-67) :

« Il faut reconnaître que Gries a bien démarré et surtout, ils ont su maîtriser notre retour avec des gros tirs, notamment par (Filip) Adamovic. Leur victoire est méritée. Maintenant, il nous reste deux matchs. Je voudrais que l’équipe puisse encore partager l’image qu’elle a véhiculé ces derniers mois. Malgré tout, c’est dur pour eux, l’enjeu a disparu, il y a de la déception dans le groupe et bien que nous soyons des professionnels, cette situation n’est pas neutre ».

Du côté alsacien, Ludovic Pouillart a connu une soirée « quasiment parfaite, car je ne parlerai pas de la défense. Je suis content ce (mardi) soir, on gagne, on marque 100 points, c’est très bien ». Avec encore deux matchs à disputer (Saint-Chamond puis Blois), l’entraîneur du BCGO sent son groupe toujours concerné et tourné vers un objectif :