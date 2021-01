François Peronnet revient sur le début de saison "très irrégulier" de Nancy

Coach de Nancy depuis qu'il a succédé à Christian Monschau, François Peronnet va tenter de ramener le SLUC en Jeep ELITE. L'équipe lorraine sort d'une belle victoire contre le vainqueur de la Leaders Cup Pro B, Fos Provence. Néanmoins, son entraîneur sait bien que son équipe peut aussi déjouer. Il ne le cache dans pas dans une entrevue accordée au Progrès.

"Il est extrêmement irrégulier. Que ce soit au cours d'un match, ou au cours des premiers mois de cette saison qui est particulière pour tout le monde. On peut imaginer que le contexte est une des raisons de cette irrégularité, mais il ne faut pas non plus se cacher derrière ça. Aujourd'hui, on est irréguliers dans nos prestations. Parfois, c'est sur le plan de la maîtrise du jeu. D'autres fois, c'est dans l'intensité défensive. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on solutionne."