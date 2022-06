François Sence officiellement de retour à Denain

Comme indiqué, François Sence (41 ans) à est le futur entraîneur de Denain. Alors que Rémy Valin a quitté le club à l'issue de la saison 2021-2022, les Dragons ont cherché un nouvel entraîneur. Ils ont opté pour François Sence, qui n'est pas conservé par le Stade Rochelais, même si son équipe dispute actuellement la finale des playoffs de Nationale 1 après une fin de saison en trombe. C'est un retour au club pour le Nordiste qui avait été assistant de Rémy Valin en 2018, remportant la Leaders Cup Pro B.

« Ça fait un grand plaisir, je revois des visages connus ; je vois aussi que le club a continué d’évoluer, de grandir, de se structurer, a-t-il commenté dans le communiqué de presse. Je suis impatient d’essayer à grandir avec le club. La première des ambitions sera d’avoir une équipe qui reflète les valeurs de Voltaire, on va travailler avec les dirigeants pour produire cette équipe. On a été sevré de public avec le COVID, cette année j’ai vu que la salle vibrait bien, on est impatient de retrouver cette ambiance. J’ai la chance de connaître les types de joueurs appréciés ici à Denain, donc on va essayer de trouver ses profils de guerriers, de joueurs qui mouillent le maillot donc on va s’atteler à produire se type d’équipe. »