Frère de J.R. Smith, Chris Smith pourrait renforcer Antibes

PRO B

Crédit photo : New York Knicks

Après Cleanthony Early, les Sharks d’Antibes se seraient mis d’accord avec un autre joueur passé par la NBA. Frère de l’actuel arrière des Los Angeles Lakers J.R. Smith, Chris Smith (1,88 m, 32 ans) viendrait gonfler les rangs antibois la saison prochaine, selon nos informations. Vainqueur de la Coupe d’Israël en 2020, cet Américain possède également deux passeports, un israélien et un ghanéen.

Natif du Millstone Township au New Jersey, il a débuté sa carrière aux Knicks de New York en décembre 2013, après un cursus universitaire partagé entre les Jaspers de Manhattan et les Cardinals de Louisville. Mais son passage dans la grande ligue ne saura que furtif car il n’y jouera que deux rencontres, face au Oklahoma City Thunder et aux Raptors de Toronto. Sa déception NBA passée et après un exercice 2013/14 peu concluant avec les BayHawks d'Érie en G-League (6,6 d'évaluation moyenne en 21 minutes lors de 23 rencontres), il se tourne alors vers Saint John Riptide et le Canada, d’où est originaire Chris Van Zyl, le nouvel homme fort du club.

Mais c’est surtout en Israël, où il a passé les quatre dernières années (Gali Elion, Ironi Nahariya, Maccabi Kiryat Motzki et Hapoel Jerusalem), qu’il s'est installé, même si son impact en première division était très limité (1,2 point en 5 minutes sur 6 matchs en 2019/20). De quoi offrir peu de garanties sportives avant la saison 2020/21.