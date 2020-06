Gary Berchel portera les couleurs de Souffelweyersheim la saison prochaine

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Souffelweyersheim continue de se renforcer avec la venue du jeune Gary Berchel (2,05 m, 21 ans). Auteur d'une saison remarquée du côté de Tours, il n'a pas tardé à trouver un point de chute du côté de l'Alsace.

Passé par le centre de formation du Mans Sarthe Basket puis de Dijon, il avait signé son premier contrat professionnel sous les ordres de Pierre Tavano. En rotation de JBAM ou de Will Felder, le Guadeloupéen tournait à 4,7 points à 45% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds, 0,7 passe décisive pour 5,4 d'évaluation en 14 minutes de jeu. Capable de joueur sur le poste 4 et le poste 5, Berchel est un talent brut qui pourrait éclore un peu plus encore avec Stéphane Eberlin.

Gary Berchel est le septième joueur de l'effectif du BCS et le troisième Joueur Formé Localement (JFL) de moins de 23 ans (U23) nécessaire à l'équipe alsacienne car ne disposant pas de centre de formation agrée.

L'effectif du BCS version 2020/21 :