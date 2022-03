Georgi Joseph et Aix-Maurienne de nouveau réunis : "C'est un retour à la maison"

PRO B

Crédit photo : Alexis Calmel

David Ramseyer touché au genou, Aix-Maurienne a décidé de rapatrier Georgi Joseph (2 m, 39 ans) en Savoie jusqu'à la fin de saison. Le pivot natif de Paris avait déjà étrenné les couleurs de l'AMSB. C'était en 2008-2009, au tout début de sa carrière, lors de sa première expérience en Pro B, pour ce qui reste encore la meilleure saison statistique de sa carrière (9,7 points à 49%, 7 rebonds et 1,5 passe décisive).

"J'aurais pu signer ailleurs mais..."

"C'est un retour à la maison, explique-t-il dans une vidéo du club. C'est un club que j'ai connu au début de ma carrière et qui m'a laissé de très bons souvenirs. Donc je me suis dit pourquoi ne pas revenir. Ça s'est fait tout seul. Je suis un compétiteur donc je veux gagner des matchs. J'aurais pu signer ailleurs et jouer un peu moins et avoir un rôle de grand frère mais ce n'est pas le moment. Physiquement et mentalement, je suis bien donc je veux être sur le terrain."

Pigiste d'Amadou Sidibé en début de saison chez le promu tourangeau, le All-Star 2006 n'est pas encore en pré-retraite puisqu'il tournait à 11 d'évaluation de moyenne en 7 rencontres de Pro B avec le TMB. Polyvalent (5,4 points, 5,4 rebonds et 1,9 passe), il sera présent lors du déplacement à Vichy-Clermont, ce vendredi. Sur les bords du lac du Bourget, il prend la place de David Ramseyer, en délicatesse avec son genou.

"Une capacité à apporter du liant à un collectif"

"C'est un combattant, un guerrier, un joueur très fort au sol et capable d'amener son expérience et sa présence physique, explique son nouvel entraîneur, Emmanuel Schmitt. Il a une capacité à porter les écrans, à se battre aux rebonds et à apporter du liant à un collectif par quelque chose qui ne se voit pas dans les statistiques. C'est un bon complément des joueurs de notre équipe."