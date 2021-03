Gries-Oberhoffen : Ludovic Pouillart énervé de devoir rejouer si vite

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Lundi, les joueurs et le staff du BC Gries-Oberhoffen ont passé les traditionnels tests PCR pour savoir si certains étaient encore positifs à la COVID-19. Tous sont revenus négatifs, ce qui leur permet de pouvoir se réentrainer, et surtout rejouer. Deux jours plus tard, les voilà de retour à la compétition, ce mercredi à domicile contre Fos Provence. Alors que leur maintien est en jeu, le coach Ludovic Pouillart s'est fendu d'un coup de gueule dans les colonnes de La Nouvelle République :

"Vous vous rendez compte, on n'a même pas une semaine de travail avant de recevoir Fos-sur-Mer. C'est sûr qu'on ne sera pas dans les meilleures conditions ! Côté basket, on a perdu beaucoup de repères, et côté physique, on n'y est pas forcément. Sept de mes joueurs avaient quand même la COVID dans les trois dernières semaines. Et pour ce qui les concerne, ce n'était pas juste le nez qui coule, on a eu très peur pour trois d'entre eux ! Certains ne pouvaient même pas marcher il y a dix jours. Quand ils sont revenus, ils étaient aussi blancs que le masque FFP2 qu'ils portaient. Je n'avais jamais vu ça !"

Heureusement, le BCGO fera face à une équipe de Fos Provence diminuée elle aussi. Mais les joueurs restant sont en rythme de compétition. Un rythme que Gries-Oberhoffen va vite devoir retrouver avec un match à Lille avant de recevoir Vichy-Clermont mardi prochain.