Gries-Oberhoffen : Ludovic Pouillart suit "Hugo Robineau depuis plus de 2 ans"

Afin de remplacer Jérémy Bichard, parti à Tours (NM1), Gries-Oberhoffen (Pro B) s'est fait prêter Hugo Robineau (1,92 m, 20 ans) de la part de Cholet Basket. Son nouveau coach, Ludovic Pouillard, apprécie les combo-guards (meneur/arrière) talentueux. Il est persuadé que le Jallaisien en est un :

"Je suis content d'accueillir Hugo, annonce-t-il sur le site Internet de son club. C'est le deuxième joueur prêté par Cholet cette saison (après Warren Woghiren, NDLR). Hugo est un joueur que je suis depuis plus de deux ans. Il a un talent naturel et je suis sûr qu’il est capable d'être des à présent un joueur d'impact dans cette ligue de Pro B. Il est capable d'évoluer à la mène, mais aussi de se décaler à l'arrière. Il possède beaucoup d'atouts dans son jeu offensif qui, je suis sûr, seront mis en valeur dans le basket que l’on produit. On va essayer avec l'équipe de l'intégrer le plus vite possible, pour qu'il soit opérationnel dès la reprise du championnat."