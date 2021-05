Gries-Oberhoffen : Théo Rey et son aponévrosite "mystère"

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Prêté par la JL Bourg à Gries-Oberhoffen afin d'aller chercher plus de temps de jeu en Pro B, le pari n'est pas réussi pour Théo Rey. Le meilleur arrière du championnat Espoirs 2018/19 n'a défendu les couleurs du BCGO que lors de 50 minutes, réparties en six matchs, pour un bilan de 4,8 points à 44% et 1,2 passe décisive. Malheureusement, ce total risque de ne plus évoluer puisque le natif de Marmande souffre d'une blessure au pied.

« Il est touché à l'aponévrose plantaire », indiquait hier soir son coach Ludovic Pouillart à Fos. « Je ne sais pas s'il rejouera cette saison, c'est une sorte de mystère pour moi. J'essaye de m'ajuster avec les joueurs présents qui ne sont que sept puisqu'il nous manque encore Jeff Kebe. Mais oui, pour une aponévrosite, c'est un mystère, ça fait longtemps qu'il n'est pas là. »

Depuis deux mois, et une performance référence au niveau professionnel contre Vichy-Clermont (13 points en 11 minutes), Théo Rey n'a de fait pu disputer qu'une seule autre rencontre : 6 minutes lors d'un déplacement à Paris le 27 avril, pour 6 points au compteur.

Tous les échos indiquent que cette sortie francilienne restera comme sa dernière sous le maillot griesois et que l'on ne reverra pas l'ancien Bordelais avant la saison prochaine. Un exercice 2021/22 censé être le dernier de son contrat avec la JL Bourg. Reste à voir si Rey reviendra réellement dans l'Ain, lui qui n'a pas pu prendre la dimension qu'il espérait dans le Bas-Rhin, tant à cause de ses pépins physiques que d'une relation ombrageuse avec son entraîneur.