Gries-Oberhoffen (Pro B) enfin de retour sur les parquets

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Franck Kobi

C'est LA bonne nouvelle de ces dernières semaines pour le club alsacien de Gries/Oberhoffen. L'ensemble joueurs et du staff technique ont été testés négatifs à la Covid-19 ce lundi 22 mars. Cela signigfie qu'ils vont pouvoir être de retour au jeu et très bientôt puisqu'ils reçoivent Fos-Provence ce mercredi 24 mars.

Trois matches en six jours

Pour rappel, les Alsaciens n'ont plus joué depuis le 6 février dernier et leur victoire contre Rouen 84 à 67. Un retour qui s'annonce des plus compliqués contre une équipe de Fos quatrième du championnat avec un bilan de 8 victoires pour 3 défaites. De son côté, Gries pointe à la dernière place du classement avec 2 victoires et 7 défaites. Les joueurs de Ludovic Pouillart vont devoir retrouver du rythme pour rapidement engranger des victoires dans l'optique de se sauver. Car samedi, ils enchaîneront avec un match à Lille avant de recevoir Vichy/Clermont mardi prochain.