Gries-Oberhoffen craint une grave blessure pour Amanze Egekeze

PRO B

Crédit photo : FIBA

Sélectionné avec le Nigéria pour les qualifications à l'Afrobasket 2021, Amanze Egekeze (2,03m, 25 ans), élément clé du BC Gries-Oberhoffen cette saison, est sorti sur blessure lors de sa première rencontre avec les "D-Tigers", contre le Soudan du Sud. L'intérieur du BCGO s'est écroulé en se tenant le genou après 16 minutes de jeu, et semble sévèrement touché. Le club alsacien craint le pire et serait déjà à la recherche d'un éventuel pigiste médical, bien qu'en attente des résultats de l'hôpital.

Un réel coup dur pour les hommes de Ludovic Pouillart qui semblaient se relancer en championnat et qui perdent l'un des leurs hommes forts. En neuf rencontres de Pro B, Egekeze affiche près de 11 points et 4 rebonds de moyenne en 25 minutes de jeu. Malgré la perte de l'ancien pensionnaire de BCL avec le PAOK Salonique, le Nigéria de Moneke et Emegano s'est qualifié pour le prochain AfroBasket (du 24 août au 5 septembre au Rwanda).