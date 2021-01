Gries-Oberhoffen fait venir le meneur Filip Adamovic

Encore un meneur à Gries-Oberhoffen, le quatrième ! Avec déjà Jean-François Kebe, Josep Franch et Hugo Robineau dans ses rangs, Ludovic Pouillart vient tout de même d'engager l'international bosnien Filip Adamovic (1,80 m, 32 ans) alors qu'Asier Zengotitabengoa, ailier de l'équipe, est sur la touche pour 2 mois.

"Il fallait apporter de la complémentarité et non de la concurrence, précise l'entraîneur dans l'émission BCGO Mag #1 disponible sur Facebook. C'est un meneur d'expérience, capable de tenir le ballon, de rassurer les joueurs à côté de lui, et qui plus est international bosnien. Il a également disputé l'EuroCup lors des 4 dernières saisons. En tout cas, c'est un formidable créateur, un très gros shooteur. Et au-delà de ça, j'espère qu'il pourra nous apporter son leadership à cette équipe et décharger la pression chez les jeunes qui ne demande qu'à exploser."