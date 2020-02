Gries recrute Ron Mvouika jusqu'à la fin de la saison

PRO B

Ron Mvouika est de retour en France. L'ailier passé par la NCAA s'est engagé avec Gries jusqu'à la fin de la saison. « C'est une très belle opportunité. Ca fait quelques temps que je suis à l'étranger alors être appelé par un club français, ça fait chaud au cœur. Ca fait du bien de rentrer à la maison. Je suis heureux de signer à Gries, une équipe où le style de jeu me convient et le staff fait du bon boulot. Je suis vraiment content de les rejoindre et maintenant il est temps de mouiller le maillot pour cette équipe » nous a confié le joueur de 28 ans. Il avait commencé la saison en Angleterre avec le maillot des Plymouth Raiders. En BBL, il tournait à 10,7 points, 4,3 passes décisives et 5,3 rebonds par match.

Deux saisons en Allemagne avant de rejoindre l'Alsace

L'ancien international A', qui représente maintenant la RD Congo au niveau international avait fait parler de lui en jouant outre-Atlantique pour Missouri State puis St John's. Lors de son année senior avec l'université new-yorkaise, il avait notamment réalisé une sortie à 10 points, 7 rebonds, 5 passes décisives dans une victoire sur Syracuse au Madison Square Garden. En 2017, il avait ensuite lancé sa carrière professionnelle avec une courte pige médical à Vitré en N1 mais surtout en Allemagne avec Leverkusen. En Pro B allemande, il a joué un rôle important jusqu'en 2019 au sein d'une équipe qui a survolé son championnat. Désormais, il a traversé le Rhin pour lancer réellement sa carrière dans l'Hexagone.