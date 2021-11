Gries-Souffel : Jaron Martin s'en va, Marquis Wright arrive

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet BBD

Débarqué cet été de Murice (LEB Oro), Jaron Martin (1,78 m, 27 ans) ne s'éternise pas à Gries-Souffel. Pas au niveau escompté depuis le début de saison (7,3 d'évaluation en Leaders Cup et 5 d'évaluation en championnat), à l'image de ses deux dernières sorties en Pro B (2 points et 3 d'évaluation contre Blois, 2 points et -1 d'évaluation face à Aix/Maurienne), le Californien quitte l'Alsace. Il est remplacé par Marquis Wright comme annoncé il y a quelques jours. En grande difficulté à Boulazac, remplacé depuis par Alex Campbell, le meneur américain a donc trouvé une porte de sortie en continuant sa carrière en Pro B. Et nul doute que Stéphane Eberlin compte beaucoup sur ce renfort.

Car l'entraîneur alsacien a poussé un coup de gueule après la courte défaite subie à domicile face à Aix-Maurienne (75-77), vendredi soir. Des propos recueillis sur le site officiel de l'ASA :

« C’est inadmissible de faire une telle entame (9-25 après un quart-temps, ndlr). On n’a rien développé en attaque et on a été permissif en défense. Le point de départ du basket, c’est le combat et nous, on est constamment dans la réaction plutôt que dans l’action. On a une équipe de gentils garçons, on se bat avec ça depuis le début de saison. On a des armes mais il faut que l’état d’esprit suive pour pouvoir les utiliser. »

Marquis Wright devrait faire ses grands débuts avec Gries-Souffel sur le parquet de Tours, mardi soir.